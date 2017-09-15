У Московській брамі в Києві відкрився мультимедійний меморіал пам'яті загиблих воїнів АТО
Креативний меморіал являє собою список з фотографіями загиблих в АТО воїнів.
Його розмістили всередині Московської брами Старої Печерської фортеці в Печерському районі, повідомляє прес-служба міськради.
Проект створений зусиллями Національного музею історії України у Другій світовій війні.
"Жителі Києва і багатьох інших міст України живуть в умовах безпеки відсутності пострілів на вулицях лише завдяки тому, що на сході України справжні герої захищають нашу землю", - сказав під час відкриття заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Влада обіцяє допомогти з безпекою мартиролога. Мультимедійний проект буде працювати щодня.
Мартиролог - за релігійними канонами це список мучеників, розташованих у календарному порядку з днями їх загибелі.
Нагадаємо, що протягом трьох місяців літа 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) загинули 55 українських військовослужбовців.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа