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У Московській брамі в Києві відкрився мультимедійний меморіал пам'яті загиблих воїнів АТО

Мультимедійний проект буде працювати щодня
У Києві відкрили мультимедійний проект - мартиролог, він присвячений бійцям, які загинули в ході антитерористичної операції на Донбасі.
У Московській брамі в Києві відкрився мультимедійний меморіал пам Фото: kmda

Креативний меморіал являє собою список з фотографіями загиблих в АТО воїнів.

Його розмістили всередині Московської брами Старої Печерської фортеці в Печерському районі, повідомляє прес-служба міськради.

Проект створений зусиллями Національного музею історії України у Другій світовій війні.

"Жителі Києва і багатьох інших міст України живуть в умовах безпеки відсутності пострілів на вулицях лише завдяки тому, що на сході України справжні герої захищають нашу землю", - сказав під час відкриття заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Влада обіцяє допомогти з безпекою мартиролога. Мультимедійний проект буде працювати щодня.

Мартиролог - за релігійними канонами це список мучеників, розташованих у календарному порядку з днями їх загибелі.

Нагадаємо, що протягом трьох місяців літа 2017 року в зоні проведення антитерористичної операції (АТО) загинули 55 українських військовослужбовців.

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15 09 2017 21:16
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