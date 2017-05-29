У Московській області смертельний ураган зніс 44-метрову піраміду, - ВІДЕО
Піраміду збудували в листопаді 1999 року за ініціативою і на кошти інженера Олександра Голода, автора більш ніж десятка схожих конструкцій в Росії та інших країнах СНД, інформує Forbes Росія.
Олександр Голод стверджує, що його піраміди нібито перетворюють або накопичують "біоенергію", маючи лікувальні властивості. У 2009 році Комісія з боротьби із псевдонаукою і фальсифікацією наукових досліджень Російської академії наук під головуванням Едуарда Круглякова назвала Голода шахраєм.
Где теперь заряжать воду?— BigPicture.ru (@bigpictureru) 29 мая 2017 г.
Легендарная «Пирамида Голода» на Новой Риге уничтожена ураганом pic.twitter.com/c9PD4oEXwx
Піраміда на Новоризькому шосе мала висоту 44 м (найвища з побудованих Голодом) і була споруджена з світлопропускних склопластикових конструкцій на дерев'яному каркасі. Загальна вага конструкції становила 55 тонн. Всередині розташовувалися майданчик для медитації і магазин сувенірів. Достовірні дані про відвідуваність "піраміди Голода" не публікувалися.
Нагадаємо, що в результаті потужного урагану, що налетів на столицю РФ Москву, загинули як мінімум 11 людей.
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