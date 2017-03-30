У московському аеропорту пожежна машина на смерть збила жінку, - ВІДЕО
За даними Головного управління МВС РФ у Московській області, ДТП сталося на 44-му кілометрі дороги аеропорт Домодєдове – Аеротель близько 8:15 за московським часом, повідомляє "РИА Новости".
За даними Слідчого комітету, машина, яка належить аеропорту, врізалася в зупинку. Чотирьох потерпілих було госпіталізовано у важкому стані.
Джерело "РИА Новости" в екстрених службах регіону повідомило, що причиною ДТП став гіпертонічний криз у водія.
У Домодєдовому розповіли, що співпрацюють із поліцією, щоб установити всі факти події. Першу допомогу потерпілим надали у медпункті аеропорту.
ТАСС із посиланням на джерела пише, що не в зоні пішохідного переходу автоцистерна рухалася заднім ходом – і збила групу людей, загинула жінка.
Нагадаємо, що у Львові з маршрутки випала вагітна жінка. За словами потерпілої, водій, не зачинивши дверей, рушив із зупинки.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків