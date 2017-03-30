У московському аеропорту пожежна машина на смерть збила жінку, - ВІДЕО

У районі московського аеропорту Домодєдове пожежна автоцистерна збила декількох людей, в результаті чого один пішохід загинув.

За даними Головного управління МВС РФ у Московській області, ДТП сталося на 44-му кілометрі дороги аеропорт Домодєдове – Аеротель близько 8:15 за московським часом, повідомляє "РИА Новости".

За даними Слідчого комітету, машина, яка належить аеропорту, врізалася в зупинку. Чотирьох потерпілих було госпіталізовано у важкому стані.

Джерело "РИА Новости" в екстрених службах регіону повідомило, що причиною ДТП став гіпертонічний криз у водія.

У Домодєдовому розповіли, що співпрацюють із поліцією, щоб установити всі факти події. Першу допомогу потерпілим надали у медпункті аеропорту.

ТАСС із посиланням на джерела пише, що не в зоні пішохідного переходу автоцистерна рухалася заднім ходом – і збила групу людей, загинула жінка.

Нагадаємо, що у Львові з маршрутки випала вагітна жінка. За словами потерпілої, водій, не зачинивши дверей, рушив із зупинки.