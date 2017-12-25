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У Москві автобус в'їхав у підземний перехід, не менше п'яти загиблих

Повідомляється також про 15 постраждалих
У Москві рейсовий автобус протаранив натовп людей у підземному переході біля станції метро.
У Москві автобус в Фото: Twitter/Philipp Kireev

В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще 15 постраждали, - повідомляє "РИА Новости" з посиланням на  представників екстрених служб.

Попередньо правоохоронні органи розглядають дві версії аварії - автобус міг підрізати легковий автомобіль або у нього відмовили гальма.

У свою чергу, джерело ТАСС в правоохоронних органах стверджує, що водій автобуса не впорався з управлінням, а версія умисного наїзду не розглядається.

Нагадаємо, 3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут-2" петербурзького метро стався вибух. Ще один вибух на станції "Площа Повстання" вдалося запобігти завдяки своєчасному виявленню саморобного вибухового пристрою. Загальна кількість жертв, за останніми даними, становить 15, включаючи самого терориста-смертника Акбаржона Джалілова.

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25 12 2017 14:56
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