У Москві автобус в'їхав у підземний перехід, не менше п'яти загиблих

Повідомляється також про 15 постраждалих

У Москві рейсовий автобус протаранив натовп людей у підземному переході біля станції метро.

В результаті ДТП загинули п'ятеро людей, ще 15 постраждали, - повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представників екстрених служб.

Попередньо правоохоронні органи розглядають дві версії аварії - автобус міг підрізати легковий автомобіль або у нього відмовили гальма.

У свою чергу, джерело ТАСС в правоохоронних органах стверджує, що водій автобуса не впорався з управлінням, а версія умисного наїзду не розглядається.

Нагадаємо, 3 квітня на перегоні між станціями "Сінна площа" та "Технологічний інститут-2" петербурзького метро стався вибух. Ще один вибух на станції "Площа Повстання" вдалося запобігти завдяки своєчасному виявленню саморобного вибухового пристрою. Загальна кількість жертв, за останніми даними, становить 15, включаючи самого терориста-смертника Акбаржона Джалілова.