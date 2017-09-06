У Москві через загоряння пральної машини евакуювали дитячу лікарню У Москві через пожежу з дитячої лікарні евакуювали понад 50 осіб

На півночі Москви в п'ятницю, 9 червня, сталася пожежа в дитячій інфекційній лікарні, евакуйовано 50 дітей і персонал лікарні

Фото: firtka.if.ua

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на обізнане джерело. У прес-службі московського главку МНС підтвердили інформацію про пожежу за адресою, де знаходиться дитяча інфекційна лікарня. "Ліквідовано загоряння побутової техніки на площі 2 кв. м на вулиці Великій Академічній, будинок 28", - сказав співробітник прес-служби. У свою чергу, за словами джерела агентства, займання сталося в пральній машинці. У даний момент загоряння ліквідовано, постраждалих немає. Причини займання з'ясовуються.

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