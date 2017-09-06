CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа півночі Москви в п'ятницю, 9 червня, сталася пожежа в дитячій інфекційній лікарні, евакуйовано 50 дітей і персонал лікарніПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві через загоряння пральної машини евакуювали дитячу лікарню
У Москві через пожежу з дитячої лікарні евакуювали понад 50 осіб
Фото: firtka.if.ua
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на обізнане джерело.
У прес-службі московського главку МНС підтвердили інформацію про пожежу за адресою, де знаходиться дитяча інфекційна лікарня.
"Ліквідовано загоряння побутової техніки на площі 2 кв. м на вулиці Великій Академічній, будинок 28", - сказав співробітник прес-служби.
У свою чергу, за словами джерела агентства, займання сталося в пральній машинці.
У даний момент загоряння ліквідовано, постраждалих немає.
Причини займання з'ясовуються.
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09 06 2017 22:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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