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У Москві через загоряння пральної машини евакуювали дитячу лікарню

У Москві через пожежу з дитячої лікарні евакуювали понад 50 осіб
На півночі Москви в п'ятницю, 9 червня, сталася пожежа в дитячій інфекційній лікарні, евакуйовано 50 дітей і персонал лікарні
У Москві через загоряння пральної машини евакуювали дитячу лікарню Фото: firtka.if.ua

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на обізнане джерело.

У прес-службі московського главку МНС підтвердили інформацію про пожежу за адресою, де знаходиться дитяча інфекційна лікарня.

"Ліквідовано загоряння побутової техніки на площі 2 кв. м на вулиці Великій Академічній, будинок 28", - сказав співробітник прес-служби.

У свою чергу, за словами джерела агентства, займання сталося в пральній машинці.

У даний момент загоряння ліквідовано, постраждалих немає.

Причини займання з'ясовуються.

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09 06 2017 22:57
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