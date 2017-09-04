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У Москві через залізничну аварію постраждали більше 30 осіб, - ВІДЕО

За попередніми даними, машиніст електрички застосував екстрене гальмування, помітивши на шляхах людину
Ввечері 8 квітня на заході Москви зіткнулися пасажирський потяг і електричка, в результаті чого постраждало понад 30 осіб.
У Москві через залізничну аварію постраждали більше 30 осіб, - ВІДЕО Фото: ТАСС

За попередніми даними, машиніст електрички застосував екстрене гальмування, помітивши на шляхах людину. В цей момент у електричку й врізався пасажирський потяг.


Фото: ТАСС


Фото: ТАСС

За медичною допомогою звернулася 31 людина, 12 були госпіталізовані, інформує ТАСС.

Нагадаємо, вчора у Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.

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09 04 2017 11:24
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