У Москві через залізничну аварію постраждали більше 30 осіб, - ВІДЕО За попередніми даними, машиніст електрички застосував екстрене гальмування, помітивши на шляхах людину

Ввечері 8 квітня на заході Москви зіткнулися пасажирський потяг і електричка, в результаті чого постраждало понад 30 осіб.

Фото: ТАСС

За попередніми даними, машиніст електрички застосував екстрене гальмування, помітивши на шляхах людину. В цей момент у електричку й врізався пасажирський потяг.

Фото: ТАСС

Фото: ТАСС За медичною допомогою звернулася 31 людина, 12 були госпіталізовані, інформує ТАСС. Нагадаємо, вчора у Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.

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