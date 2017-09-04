CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВвечері 8 квітня на заході Москви зіткнулися пасажирський потяг і електричка, в результаті чого постраждало понад 30 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві через залізничну аварію постраждали більше 30 осіб, - ВІДЕО
За попередніми даними, машиніст електрички застосував екстрене гальмування, помітивши на шляхах людину
Фото: ТАСС
За попередніми даними, машиніст електрички застосував екстрене гальмування, помітивши на шляхах людину. В цей момент у електричку й врізався пасажирський потяг.
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС
За медичною допомогою звернулася 31 людина, 12 були госпіталізовані, інформує ТАСС.
Нагадаємо, вчора у Румунії в повіті Тімішоара на перегоні між станціями Баніца і Мерішор зійшов з рейок вантажний потяг. Загинули двоє механіків потягу.
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