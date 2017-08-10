CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території торговельного центру "Синдика" в Москві сталася масштабна пожежа, яка охопила всю площу будівлі. Звідти евакуювали понад три тисячі людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві горить торговельний центр: евакуювали понад три тисячі людей, – ВІДЕО
На підземному паркінгу через пожежу почали вибухати авто
Фото: tass.ru
Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на МНС Росії.
У відомстві заявили, що для гасіння пожежі залучили близько 100 рятувальників та 25 одиниць техніки, зокрема два вертольоти.
"Працюють вісім ланок газодимозахисної служби, які здійснюють розвідку всередині приміщень і гасіння пожежі", – повідомили в МНС.
Через сильний вогонь почали вибухати припарковані на підземній стоянці автомобілі. Згідно з даними прес-служби торгового центру, підземний паркінг розрахований на 5,2 тис. місць.
Як повідомляє РІА "Новости", в пожежі постраждали дві людини, одну госпіталізували.
Нагадаємо, в Києві у Дніпровському районі сталася велика пожежа на складі.
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08 10 2017 21:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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