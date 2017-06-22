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У Москві затримали художницю за прогулянку в хайтек-окулярах

Жінку повезли до психлікарні
У Москві поліція затримала та відвезла на психіатричну експертизу художницю Катрин Ненашеву, яка гуляла біля Кремля в окулярах віртуальної реальності.
У Москві затримали художницю за прогулянку в хайтек-окулярах Фото:espreso.tv

"Затримали за перебування у віртуальній реальності в громадському місці. Поряд з Червоною Площею", - повідомила у Facebook сама художниця.

За словами Ненашевої, поліцейські під час затримання нагадали їй, що вона знаходиться у російській реальності.

"У віртуальній реальності в жодному разі не можна знаходитись у громадському місці. Тут світ реальний", - сказали співробітник поліції, хапаючи мене за руки", - повідомила Ненашева.

Пізніше вона додала, що до відділку привезли психіатрів.

"До мене в ОВС привезли психіатрів. Зараз подивимося в окуляри разом", - додала художниця.

Журналіст Михайло Левін повідомив, що Ненашеву відвезли до психіатричної лікарні поряд із в'язницею "Матроська тиша". Левін зазначив, що художниця є першою в Росії людиною, затриманою "за перебування у віртуальній реальності".

"Першою людиною в історії Росії, затриманою за перебування у віртуальній реальності в громадському просторі стала Катерина Ненашева. Щойно її заарештували на Червоній площі зі словами "це реальний світ". - написав журналіст.

Нагадаємо, у Москві затримали 10-річного хлопчика, який читав вголос уривки з трагедії Вільяма Шекспіра "Гамлет".

 
 
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22 06 2017 20:58
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