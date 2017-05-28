CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ неділю, 28 травня, в Москві відбувся мітинг проти реновації.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві люди протестували проти знесення п'ятиповерхівок
У мітингу взяли участь від трьох до п'яти тисяч осіб
Фото: reuters.com
За даними "Білого лічильника" в мітингу взяли участь майже 5 тис. осіб.
Натомість російська поліція нарахувала 3 тис. учасників, повідомляє "Інтерфакс".
Під час мітингу поліція прибрала банер "Собянінську реновацію – під знесення". Згодом головний редактор "Щоденного журналу" Олександр Риклін повідомив, що плакат повернули тільки вже без слова "собянінську", пише "Дождь".
Нагадаємо, це не вперше, коли у Москві люди виходять проти знесення п'ятиповерхівок. Так, зокрема, 14 травня, у столиці на подібний мітинг вийшло близько 20 тис. людей.
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