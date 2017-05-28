У Москві люди протестували проти знесення п'ятиповерхівок

У мітингу взяли участь від трьох до п'яти тисяч осіб

У неділю, 28 травня, в Москві відбувся мітинг проти реновації.

За даними "Білого лічильника" в мітингу взяли участь майже 5 тис. осіб.

Натомість російська поліція нарахувала 3 тис. учасників, повідомляє "Інтерфакс".

Під час мітингу поліція прибрала банер "Собянінську реновацію – під знесення". Згодом головний редактор "Щоденного журналу" Олександр Риклін повідомив, що плакат повернули тільки вже без слова "собянінську", пише "Дождь".

Нагадаємо, це не вперше, коли у Москві люди виходять проти знесення п'ятиповерхівок. Так, зокрема, 14 травня, у столиці на подібний мітинг вийшло близько 20 тис. людей.