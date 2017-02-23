У Москві на антивоєнному фестивалі затримали 60 осіб

У Москві поліція у четвер, 23 лютого, затримала не менш 60 осіб на антимілітаристському фестивалі Дезертир-фест.

За даними видання, щонайменше три автобуси з затриманими попрямували до ОВС Текстильники і Рязанський. Серед затриманих учасники груп Бригадир і Пролетар, повідомляє ОВД-Инфо.

Очевидці повідомляють, що людей затримували із застосуванням фізичної сили, на деяких надягали наручники.

Активіст Володимир Журавльов в коментарі російському виданню "Медиазона" заявив, що приводом для приходу поліцейських став дзвінок про те, що в підвалі збираються підозрілі люди.

Антивоєнний фестиваль Дезертир-фест проводиться в Москві другий рік поспіль, його організатори і учасники виступають за скасування військового обов'язку.

Нагадаємо, що 14 січня в Москві правоохоронці затримали більше 40 осіб, які прийшли на неузгоджений із владою мітинг опозиції на підтримку політв'язнів біля пам'ятника Грибоєдова.