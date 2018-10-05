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Невідомі вкрали костюм Тоні Старка з фільму "Залізна людина" у США

Його вартість становить понад 325 тис. доларів
Викрадено костюм Залізної людини, в якому актор Роберт Дауні-молодший знімався в першому фільмі трилогії.
Невідомі вкрали костюм Тоні Старка з фільму "Залізна людина" у США Фото: з відкритих джерел

Поліція Лос-Анджелеса проводить розслідування крадіжки. 

"Костюм, мабуть, був вкрадений зі складу міста Пакойма у період з лютого по 25 квітня", - йдеться в повідомленні CBS.

Нагадаємо, що перший фільм трилогії про Залізну людину був знятий в 2008 році і, при бюджеті 140 мільйонів, приніс своїм творцям понад півмільярда доларів. Фільми засновані на коміксах видавництва Marvel Comics.

iPress.ua повідомляв, що у центральній Німеччині злодії викрали причіп вантажного автомобіля із 20 тоннами шоколадної пасти "Нутелла" та яйцями "Kinder Сюрприз".

 

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10 05 2018 10:17
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