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У Москві навпроти Кремля вивісили плакат на підтримку Сенцова

В акції взяли участь муніципальні депутати
У центрі Москви група муніципальних депутатів і активістів цієї ночі влаштувала акцію на підтримку утримуваного в російській в'язниці українського режисера Олега Сенцова.
У Москві навпроти Кремля вивісили плакат на підтримку Сенцова Фото: Twitter

На Великому Москворецькому мосту біля Кремля учасники вивісили складений з декількох плакатів напис Sentsov англійською мовою, -  повідомляє Ехо Москви.

Фотографії опублікувала в Твіттері депутат Тімірязівського району Юлія Галяміна.

Сенцов з 14 травня тримає голодовку в російській колонії.

Як повідомляв iPress.ua раніше, відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.

 

 

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29 06 2018 11:30
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