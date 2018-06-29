У Москві навпроти Кремля вивісили плакат на підтримку Сенцова
На Великому Москворецькому мосту біля Кремля учасники вивісили складений з декількох плакатів напис Sentsov англійською мовою, - повідомляє Ехо Москви.
Фотографії опублікувала в Твіттері депутат Тімірязівського району Юлія Галяміна.
Сенцов з 14 травня тримає голодовку в російській колонії.
Если каждый завтра повесит плакат в поддержку мужественного человека pic.twitter.com/ss6OvbKYKX— Юлия Галямина (@galiamina) June 28, 2018
Як повідомляв iPress.ua раніше, відповідно до результатів опитування, проведеного російським "Левада-центром", 63% росіян заявили, що вперше чують про голодування політв'язня, українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого в РФ до 20 років ув'язнення, але ідею про обмін політв'язнями між РФ та Україною підтримують.
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