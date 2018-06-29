У Москві навпроти Кремля вивісили плакат на підтримку Сенцова В акції взяли участь муніципальні депутати

У центрі Москви група муніципальних депутатів і активістів цієї ночі влаштувала акцію на підтримку утримуваного в російській в'язниці українського режисера Олега Сенцова.

Фото: Twitter

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