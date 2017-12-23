У Москві назвали умови повернення Росії до СЦКК

У РФ заявляють, що країнам Заходу потрібно "домагатися реального виконання українською владою своїх зобов'язань по Мінським угодами"

У Держдумі РФ заявили, що для повернення російських офіцерів до Спільного центру з контролю і координації Україні потрібно "припинити провокації" стосовно російських військових.

Як повідомив глава комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький, країнам Заходу потрібно не обмежуватися лише порожніми закликами, а домагатися реального виконання українською владою своїх зобов'язань по Мінським угодам.

"Для повернення російських військових в Спільний центр по контролю і координації режиму припинення вогню в Донбасі необхідно виконання Києвом всіх умов, серед яких перш за все припинення провокацій відносно наших офіцерів. І тут також, крім голих закликів, Заходу, очевидно, потрібно домагатися реального виконання від української влади своїх зобов'язань по Мінським угодам", – заявив Слуцький.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Польщі занепокоєне ескалацією збройного конфлікту на Донбасі і закликає Росію негайно повернутися до складу Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).