CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа заході Москви невідомі підпалили підлітка, він госпіталізований з опіками 98% тіла.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві невідомі підпалили школяра, у нього 98% опіків тіла
Потерпілий повідомив, що невідомі облили його рідиною і підпалили
Фото: з відкритих джерел
15-річний учень дев'ятого класу госпіталізований в реанімацію з опіком дихальних шляхів, отруєнням продуктами горіння та опіками 3-4 ступеня 98% тіла, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
За даними видання, потерпілий повідомив, що невідомі облили його рідиною і підпалили.
Разом з тим, російське агентство "Інтерфакс" повідомляє, що підліток отримав опіки нібито граючи з однолітками з каністрою гасу.
Нагадаємо, що в середній школі міста Метьюз в американському штаті Північна Кароліна 29 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один школяр.
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