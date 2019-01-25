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У Москві невідомі підпалили школяра, у нього 98% опіків тіла

Потерпілий повідомив, що невідомі облили його рідиною і підпалили
На заході Москви невідомі підпалили підлітка, він госпіталізований з опіками 98% тіла.
У Москві невідомі підпалили школяра, у нього 98% опіків тіла Фото: з відкритих джерел

15-річний учень дев'ятого класу госпіталізований в реанімацію з опіком дихальних шляхів, отруєнням продуктами горіння та опіками 3-4 ступеня 98% тіла, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними видання, потерпілий повідомив, що невідомі облили його рідиною і підпалили.

Разом з тим, російське агентство "Інтерфакс" повідомляє, що підліток отримав опіки нібито граючи з однолітками з каністрою гасу.

Нагадаємо, що в середній школі міста Метьюз в американському штаті Північна Кароліна 29 жовтня сталася стрілянина, внаслідок якої загинув один школяр.

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25 01 2019 13:18
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