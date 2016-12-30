У Москві невідомі відкрили вогонь по співробітниках Росгвардії: є жертви

У даний час на місці події працюють слідчі і криміналісти слідчого комітету

У Москві група осіб відкрила вогонь по співробітниках Росгвардії, в результаті чого загинув один силовик, ще один був поранений.

За фактом події було порушено кримінальну справу за ст. 317 (посягання на життя співробітника правоохоронних органів) Кримінального кодексу РФ.

"За версією слідства, увечері 29 грудня 2016 року на території Троїцького та Новомосковського адміністративного округу м. Москви при перевірці документів група осіб здійснила постріли поряд позавідомчої охорони Росгвардії. У результаті один працівник загинув, другий співробітник, за попередніми даними, отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

В даний час на місці події працюють слідчі і криміналісти слідчого комітету росії. "Спільно з співробітниками столичної поліції і Росгвардии проводиться комплекс слідчих дій, спрямованих на встановлення всіх обставин події. Розслідування по кримінальній справі триває", - відзначили в СК РФ.

Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на прес-службу Росгвардії, всі підозрювані у скоєнні злочину були затримані.

"Підняті по тривозі спеціальні підрозділи Росгвардії центрального округу спільно з співробітниками МВС затримали всіх підозрюваних у нападі на екіпаж позавідомчої охорони. Всі зброю повернуто", — йдеться в повідомленні.

Крім того, силовики знайшли та вилучили частину зброї, захопленого у бійців Росгвардии, на яких напали в Новій Москві, повідомило агентству джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, що в Росії Путін створив новий орган виконавчої влади для боротьби з тероризмом - Національну гвардію.

Водночас, Національній гвардії Росії дозволять застосовувати силу за межами країни.

Державна дума Російської Федерації схвалила пакет законопроектів глави РФ Володимира Путіна про створення російської Національної гвардії.