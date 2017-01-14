У Москві поліція затримала понад 40 осіб на опозиційному мітингу

У Москві в суботу, 14 січня, правоохоронці затримали більше 40 осіб, які прийшли на неузгоджений із владою мітинг опозиції на підтримку політв'язнів біля пам'ятника Грибоєдову

Поліцейські затримують протестувальників у центрі Москви, 2 березня 2014 року, під час несанкціонованого мітингу проти військових дій Росії в Криму. Фото: AFP

За попередньою інформацією, затриманих посадили в чотири автобуси. 14 осіб із першого автобуса привезли до ОВС Басманний. Адвокат Анастасія Георгіївська приїхала надати затриманим юридичну допомогу, проте поліція не пустила її всередину ОВС, повідомляє ОВС-Інфо.

Ще 16 затриманих в іншому автобусі привезли до ОВС Міщанський. Пізніше всіх затриманих, доставлених до ОВС Міщанський, відпустили без складання протоколів.

"В третьому автобусі, мабуть, перебувають провокатори з прокремлівських рухів, а також є дані про четвертий автобус", - зазначає видання.

Головні теми несанкціонованого народного сходу біля пам'ятника Грибоєдову біля станції метро Чисті пруди - вимога узгодження Антикризового мітингу № 1 і підтримка політичних в'язнів - Ільдара Дадіна та інших.

Нагадаємо, що Басманний суд Москви виніс перший вердикт за новим законом про покарання за порушення на мітингах, посадивши громадянського активіста Ільдара Дадіна на три роки в колонію загального режиму.

Це стало першим вироком по статті "неодноразове порушення порядку проведення мітингу", яка з'явилася в Кримінальному кодексі РФ влітку 2014 року.

Останнім з правопорушень Дадіна стала участь у неузгодженій з владою акції на підтримку України, коли кілька активістів перекрили М'ясницьку вулицю в центрі Москви.