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У Москві в торговому центрі сталася серйозна пожежа

В результаті пожежі 14 осіб отримали поранення
У понеділок, 10 липня, в Москві сталася пожежа в торговому центрі "РІО" на Дмитрівському шосе.
У Москві в торговому центрі сталася серйозна пожежа Фото: скріншот

В результаті пожежі 14 осіб отримали поранення, їх доправили до лікарні, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".

Очевидці пожежі публікують в соціальних мережах фото та відео пожежі.

За попередньою інформацією, осередок загоряння розташований на цокольному поверсі будівлі. Через пожежу з торгового центру евакуювали понад три тисячі осіб.

Площа задимлення у торговому центрі становить 70 тисяч квадратних метрів. Загорянню присвоєно четвертий ранг складності з п'яти можливих. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, що в п’ятницю, 30 червня, у Москві і Підмосков'ї вирувала потужна злива з грозою і градом.

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10 07 2017 21:37
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