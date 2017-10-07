CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 10 липня, в Москві сталася пожежа в торговому центрі "РІО" на Дмитрівському шосе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві в торговому центрі сталася серйозна пожежа
В результаті пожежі 14 осіб отримали поранення
Фото: скріншот
В результаті пожежі 14 осіб отримали поранення, їх доправили до лікарні, повідомляє російська агенція "Інтерфакс".
Очевидці пожежі публікують в соціальних мережах фото та відео пожежі.
За попередньою інформацією, осередок загоряння розташований на цокольному поверсі будівлі. Через пожежу з торгового центру евакуювали понад три тисячі осіб.
Площа задимлення у торговому центрі становить 70 тисяч квадратних метрів. Загорянню присвоєно четвертий ранг складності з п'яти можливих. Пошуково-рятувальна операція триває.
Нагадаємо, що в п’ятницю, 30 червня, у Москві і Підмосков'ї вирувала потужна злива з грозою і градом.
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10 07 2017 21:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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