У Москві відбувається мітинг на підтримку Telegram
Сам мітинг проходить на проспекті Сахарова, де влада Москви погодили акцію з участю п'яти тисяч чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".
За даними незалежних аудиторів, на мітинг до теперішнього моменту прийшло близько 6,8 тисяч осіб. У людей в руках прапори і плакати на захист Telegram і проти Роскомнадзора.
У підтримку акції виступив також опозиціонер Олексій Навальний і сам прийшов на мітинг.
Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.
Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.
Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.
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