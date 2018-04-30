У Москві відбувається мітинг на підтримку Telegram

За даними незалежних аудиторів, на мітинг до теперішнього моменту прийшло близько 6,8 осіб

У Москві в понеділок проходить мітинг протесту проти заборони в Росії месенджера Telegram.

Сам мітинг проходить на проспекті Сахарова, де влада Москви погодили акцію з участю п'яти тисяч чоловік, повідомляє "Радіо Свобода".

За даними незалежних аудиторів, на мітинг до теперішнього моменту прийшло близько 6,8 тисяч осіб. У людей в руках прапори і плакати на захист Telegram і проти Роскомнадзора.

У підтримку акції виступив також опозиціонер Олексій Навальний і сам прийшов на мітинг.

Нагадаємо, що Роскомнадзор вніс веб-адреси web.telegram.org і t.me, які використовуються месенджером Telegram, в реєстр заборонених сайтів.

Пізніше засновник сервісу Telegram Павло Дуров написав, що у нових версіях месенджер буде містити вбудований VPN, який автоматично буде обходити блокування, встановлене російською владою.

Санкції пов'язані зі змінами до закону "Про персональні дані", які набули чинності в Росії 1 вересня 2015 року. Закон зобов'язує як російські, так і іноземні компанії здійснювати зберігання персональних даних росіян на території РФ. У середині листопада 2016 року в реєстр порушників прав суб'єктів персональних даних була внесена соцмережа LinkedIn. Навесні 2017 року Роскомнадзор заблокував мессенджери BlackBerry Messenger, Imo і Line, а також аудіовізуальний чат Vchat.