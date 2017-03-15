У Москві влада знищила українську бібліотеку, 52 тис. книг вивезено
У бібліотеці української літератури днями були зафіксовані пусті полички, дуже багато картонних коробок з запакованими книгами, - повідомляє Reuters.
Співробітники бібліотеки повідомили, що у бібліотеці більше не має ніяких книг. Читачам повідомляють, що архів бібліотеки був перенесений в новий центр в іншому місці в Москві.
Прес-секретар міської влади Москви сказав, що найпопулярніші книги вже доступні в своєму новому будинку. Інші будуть передані пізніше.
За інформацією Reuters, новий культурний центр, куди були перенесені архіви української бібліотеки не має місця для зберігання 52 тис. книг. Він розрахований лише на 12 тис.
Нагадаємо, книги Бібліотеки української літератури передадуть Центру слов'янських культур, який недавно вирішили створити.
Відзначимо, віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних питань В'ячеслав Кириленко повідомив, що згідно з даними опитування, 70% книжок, які поширюються в Україні, походять з Російської Федерації.
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