У Москві викрали підозрюваного у вбивстві Вороненкова, - ЗМІ

Чоловік жив у столиці Росії за чужим паспортом

Російське видання "Росбалт" заявило, що 10 січня в Москві викрали Юрія Василенка, одного з підозрюваних у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, яке сталося 23 березня 2017 року.

За даними видання "Росбалт", цей чоловік мешкав у Москві нелегально за паспортом на прізвище Антоненко і вів "практично підпільний спосіб життя", орендуючи при цьому велику квартиру в районі метро "Олексіївська".

Викрадення нібито сталося біля ресторану "Базилік", де Василенко проводив зустрічі.

10 січня туди увійшла група чоловіків, які наказали Василенкові піти з ними.

"На вулиці Василенко спробував вирватися і втекти, зав'язалася бійка, під час якої по ньому відкрили вогонь. Далі невідомі завантажили пораненого "авторитета" в багажник машини і відвезли в невідомому напрямку", - стверджує видання.

Василенко - один із трьох підозрюваних у вбивстві Вороненкова, які перебувають у розшуку. Крім нього, це громадянин Росії Володимир Тюрін і громадянин України Ярослав Левенець.

"Росбалт" стверджує, що Василенко також може бути причетним до вбивства лідера "Оплоту" Євгена Жиліна.

Про викрадення відвідувача з кафе "Базилік" на проспекті Миру в Москві повідомив також Слідчий комітет Росії.

На сайті московського управління СК РФ йдеться, що увечері 10 січня 2019 року поблизу кафе невідомі "вчинили стрілянину з вогнепальної зброї і помістили чоловіка в багажник автомобіля". За цим фактом Головне слідче управління Слідчого комітету Російської Федерації в місті Москва організувало дослідчу перевірку.

Нагадаємо, що екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова було вбито в центрі Києва 23 березня 2017 року. Вбивця Павло Паршов був поранений охоронцем колишнього депутата і потім помер у лікарні.

Згодом було затримано його передбачуваного спільника Ярослава Тарасенка та співорганізатора вбивства Олександра Лося.

Юрій Луценко заявив, що замовником вбивства колишнього депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова був російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін, він же Тюріков.