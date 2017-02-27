ПОЛІТИКА НОВИНИУ ніч на 27 лютого меморіал російського опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в Москві зачистили.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві зачистили меморіал Нємцова, чергових затримали
Пізніше чергових відпустили з поліції
Фото:112.ua
Про це на сторінці в Twitter повідомила виконавчий директор руху "Солідарність" Надія Мітюшкіна.
"Меморіал на мосту Нємцова зачищений. Чергові затримані. Залишилося кілька відер з квітами", - написала вона.
Пізніше вона повідомила, що чергових відпустили з поліції.
Також Матішкина написала, що меморіал відновлюється.
Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова.
На "Марші пам'яті Бориса Нємцова" в Москві облили зеленкою голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова.
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27 02 2017 07:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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