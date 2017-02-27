У Москві зачистили меморіал Нємцова, чергових затримали Пізніше чергових відпустили з поліції

У ніч на 27 лютого меморіал російського опозиціонера Бориса Нємцова на Великому Москворецькому мосту в Москві зачистили.

Фото:112.ua

Про це на сторінці в Twitter повідомила виконавчий директор руху "Солідарність" Надія Мітюшкіна. "Меморіал на мосту Нємцова зачищений. Чергові затримані. Залишилося кілька відер з квітами", - написала вона. Пізніше вона повідомила, що чергових відпустили з поліції. Також Матішкина написала, що меморіал відновлюється. Нагадаємо, у неділю, 26 лютого, у Москві тисячі людей зібралися на Марш пам'яті відомо російського опозиціонера Бориса Нємцова. На "Марші пам'яті Бориса Нємцова" в Москві облили зеленкою голову партії ПАРНАС Михайла Касьянова.

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