CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Москві невідомі кинули димові шашки в будівлю інформаційного центру НАТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві закидали димовими шашками офіс НАТО
Атаки зазнав інформаційний центр НАТО на Митній вулиці
Фото: ЕРА
Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
"Невідомі закидали димовими шашками будівлю інформаційного центру НАТО на Митній вулиці в Москві і зникли. Зараз їх розшукує поліція", - розповіло джерело.
У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили факт інциденту, не уточнивши, що це була за будівля.
"Сьогодні близько 16:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію паркування одного з будинків на Митній вулиці невідомі кинули кілька димових шашок і зникли", - сказав черговий офіцер.
За його словами, у результаті інциденту потерпілих немає.
Нагадаємо, раніше РосЗМІ поширили фейкову інформацію про "замороження" ради Росія-НАТО.
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13 10 2017 21:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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