Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Москві закидали димовими шашками офіс НАТО

Атаки зазнав інформаційний центр НАТО на Митній вулиці
У Москві невідомі кинули димові шашки в будівлю інформаційного центру НАТО.
У Москві закидали димовими шашками офіс НАТО Фото: ЕРА

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Невідомі закидали димовими шашками будівлю інформаційного центру НАТО на Митній вулиці в Москві і зникли. Зараз їх розшукує поліція", - розповіло джерело.

У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили факт інциденту, не уточнивши, що це була за будівля.

"Сьогодні близько 16:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію паркування одного з будинків на Митній вулиці невідомі кинули кілька димових шашок і зникли", - сказав черговий офіцер.

За його словами, у результаті інциденту потерпілих немає.

Нагадаємо, раніше РосЗМІ поширили фейкову інформацію про "замороження" ради Росія-НАТО.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

13 10 2017 21:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.