У Москві закидали димовими шашками офіс НАТО

У Москві невідомі кинули димові шашки в будівлю інформаційного центру НАТО.

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

"Невідомі закидали димовими шашками будівлю інформаційного центру НАТО на Митній вулиці в Москві і зникли. Зараз їх розшукує поліція", - розповіло джерело.

У прес-службі ГУ МВС по Москві підтвердили факт інциденту, не уточнивши, що це була за будівля.

"Сьогодні близько 16:40 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на територію паркування одного з будинків на Митній вулиці невідомі кинули кілька димових шашок і зникли", - сказав черговий офіцер.

За його словами, у результаті інциденту потерпілих немає.

Нагадаємо, раніше РосЗМІ поширили фейкову інформацію про "замороження" ради Росія-НАТО.