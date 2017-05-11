У Москві затримали 263 особи
Затримання відбулися в зв'язку з порушеннями громадського порядку у центрі міста, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу столичного главку поліції.
За даними "Медузи", поліція оглядає чоловіків на Тверській вулиці від Манежній площі до станції метро "Тверська". Деяких затримують і ведуть в автозаки. При цьому затримані не несуть ніяких транспарантів і не вигукують гасел.
Як повідомляє ТАСС з посиланням на джерело у правоохоронних органах, у затриманих вилучають "зброю, ножі, засоби індивідуального захисту, кастети та інші заборонені засоби".
За даними "ОВС-Інфо", також затримання проходили у Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Красноярську, Пермі і Ростові-на-Дону, там затримано не менше 20 осіб.
Раніше 5 листопада у Москві поліція проводила затримання в районі Манежної площі і Тверського бульвару.
Опозиціонер В'ячеслав Мальцев неодноразово заявляв, що 5 листопада 2017 року у Росії відбудеться революція. Напередодні він повідомив про затримання понад сотню своїх прихильників по всій Росії.
Нагадаємо, що в Москві російські активісти з групи "Стратегія-18" провели акцію на підтримку кримських татар.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа