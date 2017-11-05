CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ четвер, 11 травня, в Москві затримали ще одного підозрюваного в причетності до організації теракту в метро Санкт-Петербурга, що стався 3 квітня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві затримали нового підозрюваного у причетності до теракту в метро Петербурга
Передбачається, що Ерматов був причетний до організації теракту в метро Петербурга
Ren.Tv
За інформацією ФСБ, підозрюваного звуть Ерматов М. Б., передає Інтерфакс.
Ерматова підозрюють у незаконному обігу вибухових речовин, які пов'язані з виконавцем теракту в Петербурзі Агбаржоном Джаліловим.
Нагадаємо, після обіду 3 квітня під час руху поїзда стався вибух в метрополітені Санкт-Петербурга між станціями Сінна площа та Технологічний інститут. В результаті теракту загинули 16 осіб.
У справі про теракт у метро також було заарештовано вісім осіб в Москві і Санкт-Петербурзі.
Раніше офіційний представник Держкомітету національної безпеки Киргизстану Рахат Сулайманов заявив, що ймовірним виконавцем теракту є уродженець республіки, а нині громадянин РФ.
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