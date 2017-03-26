У Москві затримали журналіста Guardian
Іноземного кореспондента затримали після фотографування поліцейських, які затримували неповнолітнього учасника мітингу.
"Я зробив фотографію, коли поліція затримувала учасника протесту, і слідом затримали мене, при тому, що я кілька разів повторив, що я журналіст", – написав журналіст на своїй сторінці в Twitter.
Пізніше він поділився ще одним записом, з районного відділення московської поліції.
"Тепер я у поліцейському відділку, затриманий на протесті", – додав журналіст.
Фото: twitter.com/ASLuhn
Також журналіст опублікував фотографію учасника протесту, якого затримували ті самі поліцейські, яких він фотографував. Льюн опинився в одному поліцейському відділку із затриманим – 15-річним Максимом, якого правоохоронці побили. За попередніми даними у затриманого зламаний ніс.
Фото: twitter.com/ASLuhn
За словами журналіста, поліцейські звинуватили його, що він вигукував лозунги на несанкціонованому мітингу. Журналіст зазначив, що нічого не вигукував. Поліцейські перевірили його документи і склали протокол.
Коли журналіст запитав, за що його затримали, працівник поліції припустив: "Можливо, вас звинувачують у вбивстві Кеннеді".
Згодом журналіст повідомив, що через чотири години утримання йому заявили, що він скоїв адміністративне правопорушення, бо брав участь у несанкціонованому мітингу, хоча він і показував поліцейським посвідчення журналіста.
Нагадаємо, раніше російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією, а також самого Олексія Навального.
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