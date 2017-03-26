На мітингах в Москві затримано півтисячі людей, силовики застосували спецзасоби
Число затриманих учасників несанкціонованої опозиційної акції в центрі Москви перевищила 500 осіб. Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах столиці.
"За даними на 17:00 мск, затримано понад 500 осіб", - сказало джерело. Він припустив, що стосовно більшості з них будуть складені адміністративні протоколи за ст. 20.2 КоАП ("Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування"). Частина буде відпущена після бесіди.
Фото: Reuters
"Затриманих доставляють в різні столичні ОВС", - повідомили в правоохоронних органах.
Фото: Reuters
Групи бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Поліцейські застосовують кийки. До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.
На пушкинской жёсткое винтилово pic.twitter.com/yFI6JAdALF— dk (@ksnchk) 26 марта 2017 г.
Отъезжают автобусы с задержанными pic.twitter.com/6fPWOlnwYq— Plushev (@plushev) 26 марта 2017 г.
Пушкинская площадь оцеплена. Многотысячный поток идущий к ней по Тверской остановлен. На дороге - космонавты— Plushev (@plushev) 26 марта 2017 г.
Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.
Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.
У центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.
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