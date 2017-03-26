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На мітингах в Москві затримано півтисячі людей, силовики застосували спецзасоби

До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей
На Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.
На мітингах в Москві затримано півтисячі людей, силовики застосували спецзасоби Фото:Reuters

Число затриманих учасників несанкціонованої опозиційної акції в центрі Москви перевищила 500 осіб. Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах столиці.

"За даними на 17:00 мск, затримано понад 500 осіб", - сказало джерело. Він припустив, що стосовно більшості з них будуть складені адміністративні протоколи за ст. 20.2 КоАП ("Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування"). Частина буде відпущена після бесіди.

Фото: Reuters 

"Затриманих доставляють в різні столичні ОВС", - повідомили в правоохоронних органах.

Фото: Reuters 

Групи бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Поліцейські застосовують кийки. До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.

 

В ефірі "Дощу"повідомляють, що на площі застосували газ.
 

 

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.

У центрі Москви правоохоронці затримали опозиціонера та організатора мітингів Олексія Навального, який приєднався до акції проти корупції.

Згодом, російська поліція затримала всіх співробітників офісу Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального.
 
 

 

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