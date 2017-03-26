На мітингах в Москві затримано півтисячі людей, силовики застосували спецзасоби

До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей

На Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.

Число затриманих учасників несанкціонованої опозиційної акції в центрі Москви перевищила 500 осіб. Про це ТАСС повідомили в правоохоронних органах столиці.

"За даними на 17:00 мск, затримано понад 500 осіб", - сказало джерело. Він припустив, що стосовно більшості з них будуть складені адміністративні протоколи за ст. 20.2 КоАП ("Порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування"). Частина буде відпущена після бесіди.

Фото: Reuters

"Затриманих доставляють в різні столичні ОВС", - повідомили в правоохоронних органах.

Фото: Reuters

Групи бійців ОМОН врізається в натовп присутніх і витісняє їх з площі. Поліцейські застосовують кийки. До площі стягують близько 200 бійців ОМОН, вони ланцюгом видавлюють людей.

В ефірі "Дощу "повідомляють, що на площі застосували газ.

Пушкинская площадь оцеплена. Многотысячный поток идущий к ней по Тверской остановлен. На дороге - космонавты — Plushev (@plushev) 26 марта 2017 г.

Нагадаємо, у Росії в неділю почалися масові мітинги проти корупції, влада вважає багато з них несанкціонованими і затримує учасників.

Зазначимо, на Пушкінській площі в Москві почав працювати загін ОМОН, який розбиває ряди учасників акції протесту проти корупції.