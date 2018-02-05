CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Москві водій зенітно-ракетного комплексу С-300 врізався в автомобіль поліції.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві зенітно-ракетний комплекс протаранив поліцейський автомобіль
Очевидці стверджують, що ДТП сталася 1 травня
Фото: facebook.com/ruvederko
Водії стверджують, що ДТП сталася 1 травня. Імовірно 3РК повертався з репетиції параду до Дня Перемоги.
На фотографії з місця аварії, яке опублікували очевидці у Facebook-спільноті "Синие ведерки", видно, що після того, як ЗРК вдарив поліцейський автомобіль ВАЗ, його відкинуло в іншу легкову машину, що стояла попереду.
У коментарях до фото свідки уточнюють, що потерпілих у ДТП немає, але сумніваються, що на ЗРК "був оформлений поліс ОСАЦВ".
Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки.
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