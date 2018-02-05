Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Москві зенітно-ракетний комплекс протаранив поліцейський автомобіль

Очевидці стверджують, що ДТП сталася 1 травня
У Москві водій зенітно-ракетного комплексу С-300 врізався в автомобіль поліції.
У Москві зенітно-ракетний комплекс протаранив поліцейський автомобіль Фото: facebook.com/ruvederko

Водії стверджують, що ДТП сталася 1 травня. Імовірно 3РК повертався з репетиції параду до Дня Перемоги.

На фотографії з місця аварії, яке опублікували очевидці у Facebook-спільноті "Синие ведерки", видно, що після того, як ЗРК вдарив поліцейський автомобіль ВАЗ, його відкинуло в іншу легкову машину, що стояла попереду.

У коментарях до фото свідки уточнюють, що потерпілих у ДТП немає, але сумніваються, що на ЗРК "був оформлений поліс ОСАЦВ".

Нагадаємо, що в російському Санкт-Петербурзі танк наїхав на відвідувачів виставки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 05 2018 16:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише"Грязь" – це точно про війну. "Грязь" – це точно про Донбас. А Хаккі – це вдала гра слів. Хаккі перекладається, як "грязь", і це теж про війну. Подвійна інтерпретація, подвійний зміст"
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

Сергей Сергеевич: Я написав книжку про тих хлопців, про яких ніхто не напише

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.