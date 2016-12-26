У Москві знайдено мертвим начальника одного з управлінь "Роснєфті"

За попередніми даними, глава апарату Ігоря Сечіна помер через проблеми з серцем

Глава апарату президента "Роснєфті" Ігоря Сечіна Олег Еровінкін помер в автомобілі в центрі Москви.

Тіло 61-річного співробітника "Роснефти" виявили в центрі російської столиці сьогодні вранці. Причину смерті з'ясовують слідчі, повідомляє Life.Ru.

"Експертизу з причин смерті проводитимуть співробітники ФСБ. Швидка констатувала смерть Олега Еровінкіна", - розповіло джерело видання. На місці працює слідчо-оперативна група.

Службовий автомобіль Lexus знаходився в Китайгородському проїзді. Еровінкін сидів ззаду, повідомляє видання. Тіло виявив водій, який викликав лікарів.

Відомо, що Еровінкін давно працює з Ігорем Сечіним. У травні 2008 року прем'єр-міністр РФ Володимир Путін призначив Еровінкіна керівником секретаріату Сечіна, який на той момент обіймав посаду заступника голови уряду. Еровінкін керував секретаріатом Сечіна до 2012 року.

У компанії підтвердили факт смерті Еровінкіна. Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв припустив, що той помер через проблеми з серцем.

Нагадаємо, що 15 листопада у Росії затримали міністра економіки і торгівлі Олексія Улюкаєва за звинуваченням в отриманні $2 млн хабара за позитивну оцінку МЕРТ, що дозволила "Роснєфті" придбати держпакет акцій "Башнєфті" у розмірі 50%.

У жовтні "Роснефть" купила 50,0755% акцій "Башнефти" за 329,7 млн рублів.