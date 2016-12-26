У Москві знайдено мертвим начальника одного з управлінь "Роснєфті"
Тіло 61-річного співробітника "Роснефти" виявили в центрі російської столиці сьогодні вранці. Причину смерті з'ясовують слідчі, повідомляє Life.Ru.
"Експертизу з причин смерті проводитимуть співробітники ФСБ. Швидка констатувала смерть Олега Еровінкіна", - розповіло джерело видання. На місці працює слідчо-оперативна група.
Службовий автомобіль Lexus знаходився в Китайгородському проїзді. Еровінкін сидів ззаду, повідомляє видання. Тіло виявив водій, який викликав лікарів.
Відомо, що Еровінкін давно працює з Ігорем Сечіним. У травні 2008 року прем'єр-міністр РФ Володимир Путін призначив Еровінкіна керівником секретаріату Сечіна, який на той момент обіймав посаду заступника голови уряду. Еровінкін керував секретаріатом Сечіна до 2012 року.
У компанії підтвердили факт смерті Еровінкіна. Прес-секретар "Роснефти" Михайло Леонтьєв припустив, що той помер через проблеми з серцем.
Нагадаємо, що 15 листопада у Росії затримали міністра економіки і торгівлі Олексія Улюкаєва за звинуваченням в отриманні $2 млн хабара за позитивну оцінку МЕРТ, що дозволила "Роснєфті" придбати держпакет акцій "Башнєфті" у розмірі 50%.
У жовтні "Роснефть" купила 50,0755% акцій "Башнефти" за 329,7 млн рублів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- ВІДЕО Журналісти показали, як Грановський зустрічався з Демчишином, Лисенком та Вовком, - ВІДЕО
- ВІДЕО В турецькому парламенті відбулася масова бійка, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
влажность:
давление:
ветер: