CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОнук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі помер в Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Москві помер онук Сталіна
Чоловік помер у віці 80-ти років
Фото: Lexltd.com.ua
80-річний чоловік помер на вулиці.
У довідковій швидкої допомоги заявили, що Джугашвілі відчув себе погано недалеко від дому, перехожі викликали йому швидку. Медики, які прибули за викликом, констатували його смерть, повідомляють "Известия".
Про точні причини смерті онука Сталіна не повідомляється. Допускається, Джугашвілі помер від серцевого нападу.
Нагадаємо, у березні у мережі набули популярності знімки громадянки США Кріс Еванс - рідної онучки Йосифа Сталіна, яка має досить екстравагантну зовнішність.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 12 2016 17:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- ФОТО Український спецназ провів у "Борисполі" навчання із затримання "російської мафії", - ФОТО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
No articles
влажность:
давление:
ветер: