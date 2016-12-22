У Москві помер онук Сталіна

Чоловік помер у віці 80-ти років

Онук Йосипа Сталіна Євген Джугашвілі помер в Росії.

80-річний чоловік помер на вулиці.

У довідковій швидкої допомоги заявили, що Джугашвілі відчув себе погано недалеко від дому, перехожі викликали йому швидку. Медики, які прибули за викликом, констатували його смерть, повідомляють "Известия".

Про точні причини смерті онука Сталіна не повідомляється. Допускається, Джугашвілі помер від серцевого нападу.

Нагадаємо, у березні у мережі набули популярності знімки громадянки США Кріс Еванс - рідної онучки Йосифа Сталіна, яка має досить екстравагантну зовнішність.