У Московському метро повісили портрет Сталіна для "відтворення атмосфери"
Це було зроблено в рамках так званої "історичної реконструкції", оскільки 15 травня 1935 року – є першим днем роботи Московського метрополітену, повідомляє прес-служба.
В рамках цієї акції у вестибюлі станції "Сокольники" також розмістили банер з написом: "Великому, рідному Сталіну, ініціатору і натхненнику будівництва метро – пролетарський привіт!".
Для відтворення атмосфери перед станцією чергувала кінна міліція в формі того часу, а хлопчик-посильний на тротуарі роздавав точну копію газети "Правда" від 15 травня 1935 року.
Варто зазанчити, що росіяни все краще ставляться до Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна, випливає з нового опитування Левада-центру. Схвалення Сталіна досягло історичного максимуму за 16 років, що соціолог пов'язує із запитом росіян на жорстку політику.
Нагадааємо, у Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.
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