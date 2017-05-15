У Московському метро повісили портрет Сталіна для "відтворення атмосфери"

А у вестибюлі станції "Сокольники" розмістили банер з написом: "Великому, рідному Сталіну, ініціатору і натхненнику будівництва метро – пролетарський привіт!"

У Москві біля входу на станцію метро "Сокольники" вивісили портрети Йосипа Сталіна і його сподвижника Лазаря Кагановича, приурочивши це до 82-ї річниці запуску першої лінії метрополітену.

Це було зроблено в рамках так званої "історичної реконструкції", оскільки 15 травня 1935 року – є першим днем роботи Московського метрополітену, повідомляє прес-служба.

В рамках цієї акції у вестибюлі станції "Сокольники" також розмістили банер з написом: "Великому, рідному Сталіну, ініціатору і натхненнику будівництва метро – пролетарський привіт!".

Для відтворення атмосфери перед станцією чергувала кінна міліція в формі того часу, а хлопчик-посильний на тротуарі роздавав точну копію газети "Правда" від 15 травня 1935 року. Варто зазанчити, що росіяни все краще ставляться до Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна, випливає з нового опитування Левада-центру. Схвалення Сталіна досягло історичного максимуму за 16 років, що соціолог пов'язує із запитом росіян на жорстку політику.

Нагадааємо, у Ростові-на-Дону сконфузилися, встановивши пам'ятник радянському солдату з помилками у підписі.