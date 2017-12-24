У Мосулі вперше після звільнення від "ІД" святкують Різдво Христове
Це місто на півночі Іраку звільнили від бойовиків у липні і різдвяна меса відбулась у храмі вперше за кілька років. До цього дотримання будь-яких християнських обрядів було під загрозою смерті, пише BBC.
Багато християн втекли від переслідувань "ІД", вірян насильно змушували перейти до ісламу.
Протягом церемонії всередині і ззовні храму чергували військові. Білі простирадла закривали вибиті вікна.
Попри вигнання бойовиків з міста, ситуація в ньому залишається напруженою. Віряни молились за мир в Мосулі, Іраку і світі.
Храм святого Павла єдиний, який працює зараз у Мосулі і його відкрили завдяки зусиллям волонтерів.
Перед нападом "ІД" у 2014 році, християнська громада Мосулу, за оцінками, налічувала, 35 тис. людей.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку та Сирії.
Глава католицької церкви Папа Римський Франциск в різдвяний Святвечір попросив про "дар миру для всього світу" і закликав до звільнення всіх викрадених людей.
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