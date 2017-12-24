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У Мосулі вперше після звільнення від "ІД" святкують Різдво Христове

Раніше дотримання будь-яких християнських обрядів було під загрозою смерті
У церкві святого Павла в Мосулі вперше провели різдвяну службу після звільнення міста від бойовиків терористичної "Ісламської держави".
У Мосулі вперше після звільнення від "ІД" святкують Різдво Христове Фото: EPA

Це місто на півночі Іраку звільнили від бойовиків у липні і різдвяна меса відбулась у храмі вперше за кілька років. До цього дотримання будь-яких християнських обрядів було під загрозою смерті, пише BBC.

Багато християн втекли від переслідувань "ІД", вірян насильно змушували перейти до ісламу.

Протягом церемонії всередині і ззовні храму чергували військові. Білі простирадла закривали вибиті вікна.

Попри вигнання бойовиків з міста, ситуація в ньому залишається напруженою. Віряни молились за мир в Мосулі, Іраку і світі.

Храм святого Павла єдиний, який працює зараз у Мосулі і його відкрили завдяки зусиллям волонтерів.

Перед нападом "ІД" у 2014 році, християнська громада Мосулу, за оцінками, налічувала, 35 тис. людей.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Тереза Мей оголосила про розгром бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) в Іраку та Сирії.

Глава католицької церкви Папа Римський Франциск в різдвяний Святвечір попросив про "дар миру для всього світу" і закликав до звільнення всіх викрадених людей.

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24 12 2017 23:58
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