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У МОЗ назвали ліки, які будуть безкоштовними для українців

Список містить 157 найменувань лікарських засобів
У Міністерстві охорони здоров’я оприлюднили Реєстр лікарських засобів, які українці можуть отримати безкоштовно або з незначною доплатою за програмою "Доступні ліки".
У МОЗ назвали ліки, які будуть безкоштовними для українців Фото: Fotolia

Загалом у списку є ліки, призначені для лікування серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми.

Список містить 157 найменувань лікарських засобів, оптово-відпускну й роздрібну ціну кожного препарату, а також розмір відшкодування добової дози і розмір відшкодування упаковки препарату. Визначена і сума доплати у тих випадках, коли вона необхідна.

У реєстрі також вказані форма випуску, дозування та кількість одиниць в упаковці для кожного лікарського засобу.

У переліку медичних препаратів – фармацевтичні виробники України, Словенії, Німеччини, Угорщини, Індії, Туреччини, Ізраїлю, Греції, Франції, Мальти, Польщі, Іспанії, Ірландії, Фінляндії.

У той же час у переліку препаратів немає ліків з РФ.

Як відомо, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що ліки та медичні вироби, які виготовлені в Росії, мають потрапили під санкції.

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04 04 2017 10:37
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