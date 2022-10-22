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У МОЗ назвали вакцини для вагітних від короновірусу

Ольга
Матарикіна
Вакцини є безпечними та їх можна вводити упродовж будь-якого триместру
У МОЗ назвали вакцини для вагітних від короновірусу Фото з вільного доступу
В Україні вагітні жінки можуть вакцинуватися проти COVID-19 мРНК-вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna.
 
Якщо мРНК-вакцин немає в наявності, вагітні можуть щепитися вакциною Janssen, повідомляє Міністерство охорони здоров‘я.
 
Janssen (Jcovden) – це однодозова векторна вакцина від компанії Johnson&Johnson.
 
"Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам – Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen", – кажуть у МОЗ.
 
У відомстві також нагадали про переваги вакцинації для вагітних.
 
"COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації", – пояснюють у МОЗ.
 
Від важкого перебігу COVID-19 захищає щеплення.
 
Також за даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцинація майбутніх мам дає захист новонародженим до 6 місяців.
 
"Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.
 
Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", – додають у МОЗ.
 
Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим. Для цього доступні вакцини CoronaVac, Pfizer і Janssen.
 
 
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22 10 2022 11:26
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