У МОЗ назвали вакцини для вагітних від короновірусу

Вакцини є безпечними та їх можна вводити упродовж будь-якого триместру

В Україні вагітні жінки можуть вакцинуватися проти COVID-19 мРНК-вакцинами Comirnaty/Pfizer-BioNTech або Moderna.

Janssen (Jcovden) – це однодозова векторна вакцина від компанії Johnson&Johnson.

"Для щеплення вагітних та жінок, які годують грудьми віддають перевагу мРНК-вакцинам – Comirnaty/Pfizer-BioNTech та Moderna. Але якщо їх немає, можна використовувати вакцину Janssen", – кажуть у МОЗ.

У відомстві також нагадали про переваги вакцинації для вагітних.

"COVID-19 може стати особливо ‌небезпечним ‌для‌ ‌жінок,‌ ‌які‌ ‌готуються‌ ‌стати‌ ‌мамами. Хвороба може стати причиною передчасних пологів і ускладнень, а немовля може потрапити до реанімації", – пояснюють у МОЗ.

Від важкого перебігу COVID-19 захищає щеплення.

Також за даними Центру з контролю і профілактики захворювань (CDC), вакцинація майбутніх мам дає захист новонародженим до 6 місяців.

"Не потрібно відкладати вакцинацію до пологів.

Якщо ви вагітні та були щеплені раніше, вам слід зробити бустерну дозу", – додають у МОЗ.

Нагадаємо, в Україні дозволили робити друге бустерне щеплення проти коронавірусу усім повнолітнім охочим. Для цього доступні вакцини CoronaVac, Pfizer і Janssen.