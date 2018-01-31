У МОЗ не підтвердили випадка дифтерії на Луганщині

Лабораторні дослідження не підтвердили випадок захворювання на дифтерію в Луганській області.

"Після проведення лабораторних досліджень у мікробіологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ підозрілий випадок захворювання на дифтерію в Луганській області не підтвердився", - повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

У зв'язку з небезпекою хвороби і низьким рівнем охоплення щепленнями проти дифтерії, МОЗ рекомендує вакцинацію для дітей і для дорослих (кожні 10 років).

"Дифтерія - це гостре інфекційне захворювання, що передається переважно повітряно-крапельним шляхом і характеризується місцевим запаленням слизових оболонок ротоглотки і явищами загальної інтоксикації з ураженням серцево-судинної і нервової систем. Під час хвороби набряк слизових оболонок і блокування дихальних шляхів псевдомембран часто призводять до смерті. токсикоз, ураження серцево-судинної і нервової систем і вторинні інфекції також можуть мати летальний результат. Єдиний спосіб захиститися від дифтерії і запобігти розвитку небезпечних ускладнень - вакцинація", - нагадують у Міністерстві охорони здоров'я.

В Україні щеплення від дифтерії дітям можна зробити безкоштовно цільноклітинною вакциною проти коклюшу, дифтерії та правця АКДС, яка забезпечує найкращий захист. Також є безкоштовна вакцина для профілактики дифтерії та правця АДС і для профілактики дифтерії та правця зі зменшеним вмістом антигену АДС-М, яку застосовують для дорослих.

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Нагадаємо, за четвертий тиждень 2018 року (22-28 січня) на кір в Україні захворіли 876 осіб (292 дорослих і 574 дитини), що на 7% більше, ніж за період 15-21 січня.