У МОЗ обговорили скасування наказу, який забороняє працювати жінкам за 450 професіями
"Якою ми хочемо бачити нашу країну - країною обмежень чи країною можливостей? Якщо Україна дійсно прагне бути європейською державою, вона повинна припинити ділити роботу на "жіночу" та "чоловічу". Кожен має право бути тим, ким хоче і розкривати свій потенціал в тій професії, яка йому до душі", - заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує сайт МОЗ.
МОЗ вважає, що перелік суперечить вимогам законодавства ЄС і міжнародним зобов'язанням України щодо питань ґендерної політики Конституції.
У відомстві зазначили, що Мінсоцполітики і Міністерство енергетики та вугільної промисловості вже погодили ініціативу.
Як відомо, в червні Міністерство охорони здоров'я ініціювало скасування наказу №256, який забороняє працювати жінкам за 450 професіями.
Нагадаємо, що в першому півріччі 2017 року середньомісячна зарплата чоловіків в Україні перевищила зарплату жінок на 26,6%.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа