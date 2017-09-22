У МОЗ обговорили скасування наказу, який забороняє працювати жінкам за 450 професіями

Супрун каже, що кожен має право бути тим, ким хоче

Міністерство охорони здоров'я провело нараду, на якій обговорювалася скасування наказу МОЗ, який містить перелік з понад 450 професій, заборонених для жінок.

"Якою ми хочемо бачити нашу країну - країною обмежень чи країною можливостей? Якщо Україна дійсно прагне бути європейською державою, вона повинна припинити ділити роботу на "жіночу" та "чоловічу". Кожен має право бути тим, ким хоче і розкривати свій потенціал в тій професії, яка йому до душі", - заявила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, інформує сайт МОЗ.

МОЗ вважає, що перелік суперечить вимогам законодавства ЄС і міжнародним зобов'язанням України щодо питань ґендерної політики Конституції.

У відомстві зазначили, що Мінсоцполітики і Міністерство енергетики та вугільної промисловості вже погодили ініціативу.

Як відомо, в червні Міністерство охорони здоров'я ініціювало скасування наказу №256, який забороняє працювати жінкам за 450 професіями.

Нагадаємо, що в першому півріччі 2017 року середньомісячна зарплата чоловіків в Україні перевищила зарплату жінок на 26,6%.