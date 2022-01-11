У МОЗ оновили статистику COVID-19

За період з 24 по 30 жовтня в Україні зафіксували 16 378 нових підтверджених випадків COVID-19 – це дещо менше, ніж попереднього тижня.

Зокрема, на коронавірус захворіли 273 медичних працівники та 1641 дитина.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Водночас 99 204 людини вакцинувалися проти COVID-19 за звітний тиждень.

З усіх проведених щеплень у цей період 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 3900 осіб;

летальних випадків – 179;

одужало – 29 413 осіб.

Раніше, з 17 по 23 жовтня, було зафіксовано 16 908 випадків коронавірусної хвороби. Тоді проти COVID-19 вакцинувалися 126 982 людей.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 312 632 особи;

одужало – 5 155 465 осіб;

летальних випадків – 110 186;

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.

Раніше повідомлялось, що у МОЗ назвали вакцини від короновірусу для вагітних.