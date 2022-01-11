НОВИНИЗа період з 24 по 30 жовтня в Україні зафіксували 16 378 нових підтверджених випадків COVID-19 – це дещо менше, ніж попереднього тижня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У МОЗ оновили статистику COVID-19
Молекула коронавіруса
Зокрема, на коронавірус захворіли 273 медичних працівники та 1641 дитина.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Водночас 99 204 людини вакцинувалися проти COVID-19 за звітний тиждень.
З усіх проведених щеплень у цей період 8,8% становлять перші дози, 8,6% – другі дози, 68,7% – перші бустерні дози, 13,9% другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 3900 осіб;
- летальних випадків – 179;
- одужало – 29 413 осіб.
Раніше, з 17 по 23 жовтня, було зафіксовано 16 908 випадків коронавірусної хвороби. Тоді проти COVID-19 вакцинувалися 126 982 людей.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 312 632 особи;
- одужало – 5 155 465 осіб;
- летальних випадків – 110 186;
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 707 848.
Раніше повідомлялось, що у МОЗ назвали вакцини від короновірусу для вагітних.
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01 11 2022 11:56 МЕДІА
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