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У МОЗ показали, на яких пляжах України не слід купатися, – КАРТА

Якість води у межах цих територій не відповідає стандарту
Центр громадського здоров'я МОЗ України оприлюднив карту, на якій зазначені не рекомендовані для купання пляжі і рекреаційні зони Києва та південних областей України.
У МОЗ показали, на яких пляжах України не слід купатися, – КАРТА Фото: gromada.ks.ua

Станом на 14 липня купатися не рекомендують на пляжах "Чайка" і "Стрілка" у Миколаєві, міському пляжі приморського і лівобережного району у Маріуполі,  міському "центральному" пляжі Запоріжжя, міському пляжі у Скадовську та пляжі "ХФДП Адміністрації портів України" в Херсоні.  

Також до переліку пляжів, які не рекомендують відвідувати, потрапили такі пляжі Києва: "Тельбін", "Молодіжний", "Венеція", "Дитячий", "Передмістна слобідка", "Золотий", "Центральний", "Райдуга" та "Чорторий".

Наголошується, що якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).

Дані оновлюються щотижня.

Нагадаємо, в Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.

Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купання на 11 пляжах Києва.

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15 07 2017 18:15
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