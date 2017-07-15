У МОЗ показали, на яких пляжах України не слід купатися, – КАРТА
Станом на 14 липня купатися не рекомендують на пляжах "Чайка" і "Стрілка" у Миколаєві, міському пляжі приморського і лівобережного району у Маріуполі, міському "центральному" пляжі Запоріжжя, міському пляжі у Скадовську та пляжі "ХФДП Адміністрації портів України" в Херсоні.
Також до переліку пляжів, які не рекомендують відвідувати, потрапили такі пляжі Києва: "Тельбін", "Молодіжний", "Венеція", "Дитячий", "Передмістна слобідка", "Золотий", "Центральний", "Райдуга" та "Чорторий".
Наголошується, що якість води у межах цих пляжів і рекреаційних зон не відповідає стандарту на мікробне забруднення за індексом ЛКП (лактопозитивні кишкові палички).
Дані оновлюються щотижня.
Нагадаємо, в Одеській області морська вода на трьох пляжах курортного селища Затока Білгород-Дністровського району не відповідає стандартам, і купатися в такій воді небезпечно.
Комунальне підприємство "Плесо" не рекомендує купання на 11 пляжах Києва.
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