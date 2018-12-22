Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У МОЗ заявили, що з наступного року українці зможуть повертати ліки до аптек

"З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки"
З 1 січня 2019 року в Україні до аптечних закладів можна буде повертати лікарські засоби. Про це 22 грудня у Києві повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун
У МОЗ заявили, що з наступного року українці зможуть повертати ліки до аптек Фото: korupciya.com

"З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки. Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози і ліки можуть бути повернуто", - зазначила Супрун, повідомляє "Громадське".

За її словами, контролюватиме процес повернення Держлікслужба.

"Ми робимо зміни у організації її (Держлікслужби, - ред.) роботи. Це - центральний орган виконавчої влади. Ми надаємо йому більше повноважень щодо інспекції. Регіональні відділення Держлікслужби будуть інспектувати аптечні заклади", - додала очільниця МОЗ.

Зазначимо, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 19 березня 1993 року, лікарські препарати та засоби, а також предмети сангігієни відносяться до переліку товарів, що не підлягають обміну чи поверненню.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ разом з Міністерством охорони здоров’я планує відкрити 517 амбулаторій в сільській місцевості у 2019 році.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 12 2018 20:47
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.