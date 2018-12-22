У МОЗ заявили, що з наступного року українці зможуть повертати ліки до аптек

"З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки"

З 1 січня 2019 року в Україні до аптечних закладів можна буде повертати лікарські засоби. Про це 22 грудня у Києві повідомила очільниця Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун

"З 1 січня 2019 року кожен українець зможе повертати до аптек ліки. Коли аптека отримуватиме повернені ліки, вона має перевірити, чи не були вони відкриті, що вони не були використані, що не була пошкоджена упаковка. Тоді це не несе жодної загрози і ліки можуть бути повернуто", - зазначила Супрун, повідомляє "Громадське".

За її словами, контролюватиме процес повернення Держлікслужба.

"Ми робимо зміни у організації її (Держлікслужби, - ред.) роботи. Це - центральний орган виконавчої влади. Ми надаємо йому більше повноважень щодо інспекції. Регіональні відділення Держлікслужби будуть інспектувати аптечні заклади", - додала очільниця МОЗ.

Зазначимо, згідно з постановою Кабінету міністрів України від 19 березня 1993 року, лікарські препарати та засоби, а також предмети сангігієни відносяться до переліку товарів, що не підлягають обміну чи поверненню.

Нагадаємо, Міністерство регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ разом з Міністерством охорони здоров’я планує відкрити 517 амбулаторій в сільській місцевості у 2019 році.