У МОЗ знайшли порушень на 24 млн на лікуванні онкохворих
"Факти довели, що міністерство охорони здоров'я не забезпечило законного та ефективного використання коштів держбюджету щодо лікування громадян України за кордоном. При цьому МОЗ перед заслуховуванням звіту в Рахунковій палаті погодилося з усіма нашими зауваженнями", - заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан, повідомляє прес-служба.
Він додав, що у нього викликає подив "бурхлива реакція" на результати аудиту, оскільки звіт був погоджений з МОЗ.
У Рахунковій палаті зазначають, що аудит показав відсутність укладання двосторонніх угод з медичними зарубіжними закладами, брак належних розрахунків вартості послуг з лікування і додають, що не був проведений аналіз цін вартості лікування при виборі медзакладів, а також відсутня оцінка якості та результативності лікування та низка інших недоліків.
"Якщо говорити в цілому, то у 2016 та 2017 роках понад 31 відсоток перевірених коштів, що виділялися для лікування онкохворих за кордоном, були використані з порушеннями чи не економно", - заявив Пацкан.
Крім того, він додав, що за ці два роки, через неефективні рішення МОЗ, не використано майже 200 мільйонів гривень.
Керівник Рахункової палати зазначив, що це не всі факти порушень і відповідний звіт буде опублікований на офіційному сайті "найближчими днями".
Він пояснив, що аудит був розпочатий ще попереднім складом Рахункової палати, а нинішній склад - його завершував і не має на меті щось приховувати.
Раніше повідомлялося, що у мережі ЗМІ почали поширювати уривок із виступу заступника міністра охорони здоров'я України Олександра Лінчевського у Рахунковій палаті, де він нібито заявив, говорячи про онкохворих: "Вони всі помруть".
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У вересні 2017 року повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я запускає пілотний проект з пересадки нирок від неспоріднених донорів. На нього заклали 112 млн гривень.
За даними, оприлюдненими Міністерством охорони здоров'я, в Україні налічується більше мільйона хворих на онкологічні захворювання.. Щодня 450 чоловік дізнаються, що захворіли. Кількість випадків захворювання на злоякісні новоутворення збільшується щороку приблизно на 140 тис. чоловік.
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