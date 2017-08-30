У Мукачеві чиновники привласнили майже 4,7 млн грн, - ОНОВЛЕНО

Посадові особи одного з КП під час тендерних торгів купили 20 міських автобусів за завищеними цінами

Оперативники управління захисту економіки в Закарпатській області викрили схему розкрадання державних коштів посадовими особами одного з комунальних підприємств Мукачівської міськради.

"Правоохоронці встановили, що посадові особи під час тендерних торгів здійснили закупівлю 20 міських автобусів за завищеними цінами. Службовці переплатили приватному підприємцю майже 4,7 мільйона гривень з місцевого бюджету", - повідомляє прес-служба Національної поліції.

Порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним через зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Оновлення. У Мукачівській міській раді стверджують, що придбали 20 автобусів для пасажирських перевезень без порушень на відкритих торгах через систему "Прозорро" за найнижчою ціною, яку було запропоновано, йдеться в коментарі прес-служби міськради у відповідь на звинувачення Нацполіції у розкраданнях.

"Ні про які завищені ціни мова йти не може, адже закупляли автобуси з додатковим надсучасним обладнанням", - так прокоментував заяву правоохоронців щодо відкриття кримінального провадження директор комунального підприємства "Громадський транспорт Мукачева" Олександр Бідзіля.

Він зазначає, що комунальне підприємство міста придбало через систему "Прозорро" 20 міських сучасних автобусів ще наприкінці квітня.

За словами Бідзіля, автобуси пристосовані для людей з обмеженими фізичними можливостями, тому "їх вартість є більшою ніж автобуси базової комплектації".

В процедурі закупівлі приймало участь троє учасників. Приватне підприємство "Ольбія" запропонувало найнижчу ціну, тому і був укладений договір на поставку автобусів саме цього постачальника, пояснює чиновник.

За результатами тендеру ММКП "Громадський транспорт Мукачева" замовило у ПП "Ольбія" автобусів на 44,2 млн грн. Місто закупило 20 міських автобусів Ataman A092H6 із дизельним двигуном Євро-5 .

Бідзіля стверджує, що при проведенні відкритих торгів на закупівлю автобусів для комунального підприємства міста жодних претензій зі сторони учасників процесу та потенційних учасників торгів не виникало, а вимоги закону "Про публічні закупівлі" було дотримано.

"І як мінімум дивно, що через півроку після тендеру, перед тим, як транспорт має вийти на вулиці міста, правоохоронці виявляють "порушення", – заявляє Бідзіля.

У повідомленні міськради Чернівців також вказано, що 22 серпня був проведений конкурс на визначення перевізника. І 12 вересня новий транспорт стане доступним для мукачівців та гостей міста.

Нагадаємо, що на Волині чиновники закупили в "ДНР" обладнання для шахти на 25 млн грн.