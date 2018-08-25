Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Мукачеві ліквідували пожежу в будівлі "Нової пошти"

Загальна сума збитків встановлюються правоохоронцями
Пожежу у будівлі "Нової пошти" в Мукачеві Закарпатської області ліквідували.
У Мукачеві ліквідували пожежу в будівлі "Нової пошти" Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

"25 серпня о 02:40 пожежу, що виникла вчора 24 серпня у складському приміщенні компанії доставки "Нова пошта" ліквідовано на площі 2400 кв.м", - повідомляє управління ДСНС у Закарпатській області.

Загиблих та постраждалих немає.

"Загальна сума збитків та причина пожежі встановлюються правоохоронцями", - додали в ДСНС.

Як повідомлялося, у п'ятницю ввечері в Мукачеві сталася пожежа на складах "Нової пошти" на вулиці Кооперативна, 4.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 08 2018 10:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.