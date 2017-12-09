CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПравоохоронці затримали суддю Мукачівського районного суду і начальника юридичного відділу Пенсійного фонду Мукачевого під час вимагання та отримання хабара на загальну суму 8 тис. грн від члена Союзу афганців Закарпатської області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мукачеві суддю затримали на хабарі
Операцію провели Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий відділ прокуратури Закарпатської області та Нацполіція
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Операцію провели Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий відділ прокуратури Закарпатської області та Нацполіція, повідомляє у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.
З початку 2017 року органи прокуратури спільно з САП затримали "на гарячому" трьох суддів, трьох голів РДА, одного депутата облради і генерала митної служби.
Нагадаємо, що голові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.
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12 09 2017 13:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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