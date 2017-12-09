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У Мукачеві суддю затримали на хабарі

Операцію провели Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий відділ прокуратури Закарпатської області та Нацполіція
Правоохоронці затримали суддю Мукачівського районного суду і начальника юридичного відділу Пенсійного фонду Мукачевого під час вимагання та отримання хабара на загальну суму 8 тис. грн від члена Союзу афганців Закарпатської області.
У Мукачеві суддю затримали на хабарі Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Операцію провели Спеціалізована антикорупційна прокуратура, слідчий відділ прокуратури Закарпатської області та Нацполіція, повідомляє у Facebook генпрокурор Юрій Луценко.

З початку 2017 року органи прокуратури спільно з САП затримали "на гарячому" трьох суддів, трьох голів РДА, одного депутата облради і генерала митної служби.

Нагадаємо, що голові одного з районного судів Миколаївської області 31 серпня пред'явили підозру в хабарництві.

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12 09 2017 13:16
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