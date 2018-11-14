CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ середу, 14 листопада, до Мукачева (Закарпатська обл.) прибув перший тестовий потяг Інтерсіті з Будапешта.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Мукачево прибув тестовий потяг з Будапешта
Вартість квитків на цей Інтерсіті становитиме від 700 до 1100 гривень
Фото: mukachevo.net
Поїзд для випробування маршруту надала угорська сторона - пасажирська залізнична компанія MÁV START, пише місцеве видання Мукачево.net.
Фото: mukachevo.net
Згодом можуть замінити як вагони, так і локомотив.
Фото: mukachevo.net
За попередньою інформацією, вартість квитків на цей Інтерсіті становитиме від 700 до 1100 гривень. Він зупинятиметься у Ньїредьхазі та Дебрецені.
Під запуск Інтерсіті на вокзалі у Мукачеві реконструювали окрему платформу з європейською колією.
Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" раніше обіцяли запустити цей потяг до кінця літа.
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14 11 2018 14:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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