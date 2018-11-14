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У Мукачево прибув тестовий потяг з Будапешта

Вартість квитків на цей Інтерсіті становитиме від 700 до 1100 гривень
У середу, 14 листопада, до Мукачева (Закарпатська обл.) прибув перший тестовий потяг Інтерсіті з Будапешта.
У Мукачево прибув тестовий потяг з Будапешта Фото: mukachevo.net

Поїзд для випробування маршруту надала угорська сторона - пасажирська залізнична компанія MÁV START, пише місцеве видання Мукачево.net.


Фото: mukachevo.net

Згодом можуть замінити як вагони, так і локомотив.


Фото: mukachevo.net

За попередньою інформацією, вартість квитків на цей Інтерсіті становитиме від 700 до 1100 гривень. Він зупинятиметься у Ньїредьхазі та Дебрецені.

Під запуск Інтерсіті на вокзалі у Мукачеві реконструювали окрему платформу з європейською колією.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" раніше обіцяли запустити цей потяг до кінця літа.

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14 11 2018 14:44
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