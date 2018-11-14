У Мукачево прибув тестовий потяг з Будапешта

Вартість квитків на цей Інтерсіті становитиме від 700 до 1100 гривень

У середу, 14 листопада, до Мукачева (Закарпатська обл.) прибув перший тестовий потяг Інтерсіті з Будапешта.

Поїзд для випробування маршруту надала угорська сторона - пасажирська залізнична компанія MÁV START, пише місцеве видання Мукачево.net.



Фото: mukachevo.net

Згодом можуть замінити як вагони, так і локомотив.



Фото: mukachevo.net

За попередньою інформацією, вартість квитків на цей Інтерсіті становитиме від 700 до 1100 гривень. Він зупинятиметься у Ньїредьхазі та Дебрецені.

Під запуск Інтерсіті на вокзалі у Мукачеві реконструювали окрему платформу з європейською колією.

Нагадаємо, що в "Укрзалізниці" раніше обіцяли запустити цей потяг до кінця літа.