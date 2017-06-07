У Мукачевому замість вулиць Бандери і Шухевича з’являться вулиці Гузара та Шептицького
У четвер, 6 липня, депутати Мукачівської міськради більшістю голосів перейменували вул. Степана Бандери на вул. Любомира Гузара, а вул. Романа Шухевича – на Андрея Шептицького, інформує Zaxid.net.
Попередні назви вулиці (Степана Бандери і Романа Шухевича) отримали лише 5 квітня після розпорядження голови Закарпатської ОДА Геннадія Москаля. Раніше ці вулиці носили імена Ярослава Галана (комуністичний публіцист, вбитий у Львові у 1949 році) та Івана Туряниці (секретар Закарпатського обкому КП(б)У, член ЦК Компартії України).
Підставою для таких перейменувань став лист пароха Успенського Собору УГКЦ, декана Мукачева Йосипа Ловски з проханням назвати одну з вулиць міста іменем блаженнішого кардинала Любомира Гузара, який помер 1 червня 2017 року. Натомість з проханням увічнити у топоніміці Мукачевого митрополита УГКЦ Андрея Шептицького звернувся голова МО "Союз Чорнобиль України" Олексій Товчко, повідомляє прес-служба Мукачівської міськради.
Нагадаємо, що 5 квітня 2017 року голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль у рамках декомунізації перейменував три вулиці в Мукачевому. Це рішення Москаль підписав після того, як сплив визначений законом час, протягом якого ці вулиці мали перейменувати депутати Мукачівської міськради. Вулицю Ярослава Галана в Мукачеві було перейменовано на вулицю Степана Бандери, вулицю Іван Туряниці – у вулицю Романа Шухевича, вулицю Івана Локота – у вулицю Володимира Зайця (загиблого бійця АТО).
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