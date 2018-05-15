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У Мукачевому зіткнулися дві бойові машини: четверо військових госпіталізовані

Загроз життю військовослужбовців немає
У Мукачевому Закарпатської області зіткнулися дві бойові машини, внаслідок чого були госпіталізовані чотири військовослужбовця.
У Мукачевому зіткнулися дві бойові машини: четверо військових госпіталізовані Фото: ukroboronprom.com.ua

Подія сталася сьогодні, близько 11:00 під час проведення занять з бойової підготовки у військовій частині А1556 (м. Мукачево) на Ужгородській ділянці полігону, повідомляє "Закарпатський легіон" (128 гірсько-піхотна бригада) на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що зіткнення двох одиниць бойових машин сталося під час руху в колоні.

Травмованим військовослужбовцям оперативно була надана перша медична допомога силами медичного підрозділу військової частини. З травмами різного ступеня тяжкості вони доставлені до Закарпатської обласної клінічної лікарні.

Загроз життю військовослужбовців немає. Командуванням військової частини призначене службове розслідування.

Нагадаємо, на загальновійськовому полігоні СМТ Гончарівське Чернігівської області під колесами БМП загинув військовослужбовець військової служби за контрактом. У військовій прокуратурі Центрального регіону України розповіли, що "грубо порушуючи Статути Збройних сил України, перед проведенням ремонтних робіт обидва контрактники придбали у найближчому селищі алкогольні напої, які й вжили на місці трагедії".

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15 05 2018 21:54
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