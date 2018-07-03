У мусульманській общині України вважають, що проведені обшуки - тиск на мусульман

Щодо вилучення "заборонених книжок" Ісмагілов зазначив, що їх могли підкинути самі правоохоронці

Муфтій Духовного управління мусульман України "УММА" шейх Саід Ісмагілов вважає, що обшуки в Ісламському культурному центрі, які відбулись у Києві 6 березня, є "тиском на мусульман".

Про це Ісмагілов повідомив під час прес-конференції у Києві, пише "Громадське".

Щодо вилучення "заборонених книжок" Ісмагілов зазначив, що їх могли підкинути самі правоохоронці.

Він нагадав, що раніше схожі обшуки відбулись у Ісламських культурних центрах у Вінниці та Сумах. За його словами, за останні 2 роки відбулись 4 схожих обшуки в українських містах.

"Це систематична спрямована діяльність проти організацій мусульман в Україні. Всі ці обшуки відбувались виключно у центрах та мечетях Духовного управління мусульман України "УММА". Всі обшуки закінчувались однаково", - сказав він.

За його словами, у всіх випадках правоохоронці підкидали нібито заборонену літературу.

Йдеться про 2 книжки - "Отведение сомнений" та "Нарушения единобожия", які у 2012 році заборонив суд Одеси. Книжки, за даними правоохоронців "пропагують культ насильства та жорстокості".

"Мусульмани України стурбовані таким ставленням правоохоронців. Ніколи не повірив би, що таке можливо в Україні. Але це вже 4 обшук, було підкидання книжок на квартирах. Як релігійний представник, я стурбований і мушу заявити про тиск", - наголосив Ісмагілов.

Також він представив записи з камер спостереження під час обшуків, які демонструють, за його словами, протиправні дії правоохоронців.

Нагадаємо, вчора, 6 березня, СБУ і прокуратура провели обшуки в Ісламському культурному центрі по вул. Дегтярівська, 25 в Києві.

За даними СБУ, обшуки проводились за дорученням органів прокуратури в рамках кримінального провадження, яке вони розслідують.

У свою чергу, у прокуратурі Києва повідомили, що слідчі дії були проведені на підставі ухвал Подільського районного суду Києва.