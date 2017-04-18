У МВФ кажуть, що пенсійну реформу в Україні вже нема куди відкладати

Голова місії МВФ по Україні Рон ван Роден переконаний, що пенсійна система України не відповідає викликам сучасності і потребує термінового реформування.

"Невисокий пенсійний вік у поєднанні з можливостями дострокового виходу на пенсію, доступними для багатьох громадян, є однією з характерних рис цієї системи", - пише ван Роден у статті для "Економічної правди".

"Українці виходять на пенсію в середньому набагато раніше, ніж працівники в інших країнах регіону: середній вік виходу на пенсію для чоловіків становить близько 58 ½ років, а для жінок - трохи менше 56 років. Для порівняння: середні показники по ЄС становлять 63,6 років для чоловіків і 62,6 років для жінок", - заявив голова місії МВФ по Україні.

За його словами, це призвело до того, що в Україні налічується більш, ніж 12 мільйонів пенсіонерів, що становить близько 30% населення.

Голова місії відзначає, що Україна повинна знайти спосіб зменшити приплив нових пенсіонерів до пенсійної системи і наростити надходження до Пенсійного фонду.

"Досягти цього можна у різний спосіб: починаючи з подальшого обмеження можливості дострокового виходу на пенсію і до збільшення ефективного пенсійного віку", - вважає ван Роден.

"Дієвим шляхом досягнення цієї мети є надання працівникам більшого, ніж тепер вибору щодо віку виходу на пенсію в залежності від загальної тривалості трудового стажу - для відносно раннього виходу на пенсію потрібно буде мати більший трудовий стаж - і створення стимулів для продовження трудової діяльності та пізнішого виходу на пенсію", - пише представник МВФ.

На додаток до цих змін, на його думку, важливо посилити адміністрування доходів з метою скорочення кількості підприємств, які зовсім не платять, або платять дуже мало внесків за власних найманих працівників.

"Крім того, необхідне істотне ужорсточення спрощеного режиму оподаткування для малих підприємств, який створює великі можливості для ухиляння від сплати ЄСВ та податків", - стверджує ван Роден.

"Обговорення реформування пенсійної системи в Україні відкладалося занадто довго. Зараз настав час, коли необхідно обговорювати рішення і досягати суспільної згоди щодо їхнього впровадження", - підсумував він.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розповів, що пенсійна реформа передбачає підвищення пенсій з жовтня і скасування їхнього оподаткування.

У той же час міністр соціальної політики Андрій Ревазаявляв, що уряду України вдалося переконати Міжнародний валютний фонд (МВФ) у відсутності необхідності підвищувати пенсійний вік до 63 років.