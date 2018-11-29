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У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By

Процес незабаром завершиться
Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.
У МВФ підтвердили готовність працювати з Україною за новою програмою Stand-By Фото: president.gov.ua

Про це йдеться у заяві Лагард від 28 листопада за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком.

"Я мала конструктивну бесіду з президентом Порошенком сьогодні, ми обговорили стан очікуваної угоди stand-by.

Президент поінформував мене про основні показники бюджету на 2019 рік, який нещодавно був схвалений парламентом і наразі знаходиться на розгляді співробітників МВФ", - повідомила Лагард.

За її словами, попередня оцінка є задовільною, і очікується, що процес незабаром завершиться.

"Ми також дослідили можливу технічну допомогу з боку МВФ, щоб зміцнити податкову адміністрацію та зробити податкову систему більш сприятливою для зростання, забезпечуючи при цьому боргову стійкість", - йдеться у заяві.

"Всі попередні дії, як очікується, будуть завершені українськими органами влади до 10 грудня 2018 року, і найближчим часом буде скликано засідання Виконавчого ради для обговорення угоди stand-by", - підкреслила директор-розпорядник МВФ.

Лагард додала, що під час розмови з Порошенком вони "підтвердили позитивні стосунки та співпрацю між Україною та МВФ".

Нагадаємо, Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Раніше відразу після рішення Кабміну про підвищення тарифів Україна і МВФ досягли згоди щодо нової програми stand-by на 3,9 млрд доларів.

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29 11 2018 08:40
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