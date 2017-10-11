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У МВС хочуть видавати перші водійські права на два роки

Якщо протягом цих двох років особа вчиняє не більше двох адмінпорушень у сфері безпеки ДР або не вчинить їх взагалі, то після закінчення терміну їй видається посвідчення водія строком на 30 років без здачі додаткових екзаменів
Перші водійські права МВС хоче видавати на два роки.
У МВС хочуть видавати перші водійські права на два роки Фото: 5.ua

"Наступна наша пропозиція – внести зміни до порядку видачі посвідчень водія, якими передбачити, що строки дії водійського посвідчення, яке отримала особа вперше, становить два роки. Якщо протягом цих двох років особа вчиняє не більше двох адмінпорушень у сфері безпеки дорожнього руху або не вчинить їх взагалі, то після закінчення терміну їй видається посвідчення водія строком на 30 років без здачі додаткових екзаменів", - повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ході засідання Кабміну, який транслював "112 Україна".

В іншому разі для отримання посвідчення водія на 30 років особа буде зобов’язана знову скласти відповідний іспит на право керуванням транспортним засобом.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Кабмін запропонує Верховній Раді внести ряд правок до законодавства через збільшення кількості аварій на дорогах.

 
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10 11 2017 13:48
ТЕГИ: МВС, авто, водії
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