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У МВС підбили підсумки антикорупційної спецоперації

Чотирьох підозрюваних звільнено під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати
У Міністерстві внутрішніх справ (МВС) підбили проміжні підсумки масштабної антикорупційної спецоперації у справі про податкові майданчики, пов'язані з екс-міністром доходів і зборів Олександром Клименком.
У МВС підбили підсумки антикорупційної спецоперації Фото: Facebook Artem Shevchenko

За даними директора департаменту комунікації МВС України Артема Шевченка, 11-м підозрюваним суд виніс рішення тримання під вартою із можливістю внести застави від 3 до 150 мільйонів гривень (найбільша сума), 7 підозрюваних звільнили із зали суду із носінням електронного браслету із заставами від 990 тисяч до 15 мільйонів гривень.

4 підозрюваних звільнено під особисте зобов'язання з'являтися до слідчого за першим викликом і не тікати.

Щодо ще одного підозрюваного триває судовий розгляд, слідство просить утримання під вартою або 10 млн. гривень застави. Термін затримання спливає зранку в суботу.

"На особисті зобов'язання і на застави без тримання під вартою - слідство подаватиме апеляцію. Попереду – масштабне досудове слідство та обвинувальні акти в суді", – написав Шевченко у своєму Facebook.

Нагадаємо, 24 травня по всій Україні пройшли затримання верхівки колишнього Міністерства доходів і зборів. У спецоперації задіяли 1700 поліцейських і 500 військових прокурорів, вони провели 454 обшуки в 15 областях.

Зазначимо, що Печерський районний суд Києва відпустив вже п'ятьох податківців, яких було затримано під час масштабної антикорупційної операції правоохоронців.

Згодом, Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти колишнього очільника податкової служби Луганської області Олександра Антіпова, затриманого та доставленого до столиці в рамках масштабної антикорупційної операції.

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26 05 2017 15:58
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